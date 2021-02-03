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Воспитанники детской школы искусств выступят в музее в Тюмени

Общество, 17:30 03 февраля 2021

из сообщества "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" во ВКонтакте (архив)

Учащиеся детской школы искусств выступят на концерте в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 5 февраля в 18 часов, сообщают организаторы.

В программе разножанровые номера: классические, инструментальные, народные и эстрадные. Организаторы музыкальной гостиной предлагают назначать свидания в музее.

Возрастная категория: 0+. С собой необходимо взять маску.

Вход свободный. Количество мест ограничено, необходима предварительная запись по телефонам: 45-35-90, 8-929-266-73-72.

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# концерт , Музейный комплекс им , Словцова

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