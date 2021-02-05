В Тюмени определят чемпионов по спортивному туризму

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Чемпионат и первенство Тюмени по спортивному туризму пройдут на турбазе центра "Авангард" (ул. Весёлая, 2) с 5 по 7 февраля, сообщают организаторы.

Этапы состязаний разместят в лесном массиве и частично по льду озера Цимлянское. В чемпионате примут участие юниоры и юниорки на дистанциях, соответствующих третьему классу сложности. Первенство рассчитано для юных спортсменов на трассах 1 и 2 класса.

Соревноваться туристы будут в личном зачете, в связке по два человека, и в группах по четыре человека. Спортсмены покажут мастерство на этапах: "Спуск по склону на лыжах", "Переправа по параллельным перилам", "Переправа по бревну" и "Переправа по тонкому льду".

При себе иметь групповое и личное снаряжения, одежду по погоде. Участники соревнований смогут повысить разряд и получить возможность продолжить борьбу в областных соревнованиях.