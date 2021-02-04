В Ишиме в детскую школу искусств поступят новые инструменты и мебель

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Новые музыкальные инструменты, оборудование, мебель и методическую литературу на 13 млн 500 тыс. рублей приобретут для детской школы искусств в Ишиме в 2021 году.

Мольбертами и расходными материалами на 1 млн 720 тыс. рублей оснастят детскую художественную школу в рамках национального проекта "Культура". Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил заместитель главы города Борис Долженко.

Преобразования ждут и библиотеку им. А.И. Васильева. Ремонт позволит зонировать залы, сделать библиотечные фонды открытыми и создать условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Замглавы рассказал, что в 2020 году реализация нацпроекта помогла открыть в Ишиме первую модельную библиотеку региона на базе центральной библиотеки. Создать там современное библиотечное пространство и пополнить книжный фонд на 8 тыс. 553 экземпляра.

На средства нацпроекта специалисты провели ремонт концертного зала им. 30-летия ВЛКСМ: починили крышу, сливную систему, обновили фасад, заменили цоколь. Внутри установили новые комфортные кресла, заменили одежду сцены и паркет, провели химчистку обшивки стен, заменили пол в фойе и гардеробных, привели в порядок рабочие кабинеты и гримерные. В городском доме культуры заменили навесной фасад и установили вывеску.

В ноябре 2021 года ишимские строители завершат возведение нового Дворца культуры. Общая площадь учреждения составит около 5 тыс. кв. метров, его возводят за счет средств национального проекта "Культура" регионального проекта "Культурная среда".

Инна Кондрашкина