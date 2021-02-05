АО "Транснефть-Сибирь" завершило плановые ремонты на производственных объектах

АО «Транснефть - Сибирь» АО «Транснефть - Сибирь»

АО "Транснефть - Сибирь" выполнило плановые ремонты на нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных трубопроводов. Мероприятия проводились в Тюменской и Курганской областях, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.

Во время плановой остановки работы нефтепроводов Нижневартовск – Курган – Куйбышев, Сургут – Полоцк, Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск, Александрово – Анжеро-Судженск и Шаим – Тюмень специалисты выполнили замену запорной арматуры и технологического оборудования линейной части, ликвидацию трех дефектных участков трубы. Ликвидированы элементы, мешающие проведению диагностики внутренними инспекционными приборами. Выполненные мероприятия позволят повысить надежность и безопасность объектов линейной части.

Кроме того, для последующей замены выведены из эксплуатации два магистральных насосных агрегата на ЛПДС им. Чепурского. По одному магистральному насосу введено в работу на ЛПДС "Ягодное" и ЛПДС "Сетово". Новое оборудование производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск) является энергоэффективным, обладает повышенным КПД, увеличенным межремонтным интервалом и сроком службы. Кроме того, специалисты заменили участки технологических трубопроводов резервуара для хранения нефти № 3 на ЛПДС "Урьевская".

Плановые мероприятия выполнены с учетом требований охраны труда для обеспечения промышленной безопасности производственных объектов. Работа трубопроводов была возобновлена по графику, они функционируют в штатном режиме.