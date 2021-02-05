Ишимцам напомнят, как действовать и куда обращаться в паводок

| Фото: администрации города Ишима во ВКонтакте | Фото: администрации города Ишима во ВКонтакте

Жителей 1 тыс. 500 домов, стоящих возле рек Ишим, Карасуль и Мергень, обойдут специалисты и расскажут, что делать в чрезвычайной ситуации, вызванной паводком, предоставят контактные телефоны всех служб, в которые следует обращаться.

Обходы начнутся 6 февраля с улиц, расположенных вдоль берегов малых рек. Общаться с людьми будут работники администрации, муниципальных учреждений, сотрудники полиции и МЧС. Им предстоит обойти жильцов 14 улиц и посетит школу №2.

По словам директора управления по делам ГО и ЧС Ишима Сергея Данилова, специалисты ведомства взяли на себя весь сектор садовых товариществ.

"Подомовые обходы проводим ежегодно, люди в большинстве реагируют позитивно, благодарят, многие оставляют свои телефоны. Наша задача – понимать точное количество людей, живущих в зоне возможного подтопления, чтобы при необходимости реагировать максимально оперативно, знать, где есть дети, пожилые и маломобильные граждане", - сказал Сергей Данилов.

Он отметил, что прогнозировать размеры и силу паводка преждевременно и необъективно и пояснил, что официальная информация от специализированной метеорологической службы поступит к началу марта.

Инна Кондрашкина