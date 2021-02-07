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Ремонт школы в поселке Андреевский завершится к 1 сентября

Общество, 20:39 06 февраля 2021

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Капитальный ремонт продолжается в Андреевской школе Тюменского района. Уже выполнены все черновые работы, на следующей неделе приступят к внутренней отделке. Оборудование и мебель планируется закупить в марте.

Вокруг территории школы установят ограждение, а рядом с мини-футбольным полем появятся хоккейный корт, беговая дорожка и площадка ГТО, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

По словам директора школы Рауфы Алиевой, 1 сентября 2021 года школьники и 90 воспитанников дошкольного отделения придут на занятия в обновленное здание.

Как сообщили в департаменте образования Тюменской области, капитальный ремонт планируется в 15 школах и семи детских садах региона. Программа ремонтов будет корректироваться.

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