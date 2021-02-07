  • 7 февраля 20217.02.2021воскресенье
  • В Тюмени -8..-10 С 10 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Госавтоинспекция и активисты напоминают: дрифт на дорогах - вне закона

Общество, 09:42 07 февраля 2021

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Информационные кампании по безопасности дорожного движения запустило в социальных сетях ГИБДД Тюменской области. К акциям привлекают известных тюменцев.

Автоспортсмены уже размещают в своих аккаунтах видео, противодействующее опасному поведению на дорогах. Дрифт на дорогах общего пользования не имеет права на существование, уверен руководитель Российской Дрифт Серии - Урал Евгений Красильников.

В ГИБДД отметили положительный эффект от кампании "Начни с себя!", в которой приняли участие главы муниципальных районов, депутаты, общественные деятели. Старт дал главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.

Акцию поддержали несколько тысяч жителей региона: школьники, студенты, водители транзитного транспорта, курсанты автошкол, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:42 07.02.2021Госавтоинспекция и активисты напоминают: дрифт на дорогах - вне закона
09:33 07.02.2021Китайцы готовятся к Новому году по лунному календарю
20:39 06.02.2021Ремонт школы в поселке Андреевский завершится к 1 сентября
20:00 06.02.2021На юге Тюменской области ожидаются метель, мокрый снег и гололед