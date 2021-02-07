Госавтоинспекция и активисты напоминают: дрифт на дорогах - вне закона
Информационные кампании по безопасности дорожного движения запустило в социальных сетях ГИБДД Тюменской области. К акциям привлекают известных тюменцев.
Автоспортсмены уже размещают в своих аккаунтах видео, противодействующее опасному поведению на дорогах. Дрифт на дорогах общего пользования не имеет права на существование, уверен руководитель Российской Дрифт Серии - Урал Евгений Красильников.
В ГИБДД отметили положительный эффект от кампании "Начни с себя!", в которой приняли участие главы муниципальных районов, депутаты, общественные деятели. Старт дал главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.
Акцию поддержали несколько тысяч жителей региона: школьники, студенты, водители транзитного транспорта, курсанты автошкол, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.