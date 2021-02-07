Госавтоинспекция и активисты напоминают: дрифт на дорогах - вне закона

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Информационные кампании по безопасности дорожного движения запустило в социальных сетях ГИБДД Тюменской области. К акциям привлекают известных тюменцев.

Автоспортсмены уже размещают в своих аккаунтах видео, противодействующее опасному поведению на дорогах. Дрифт на дорогах общего пользования не имеет права на существование, уверен руководитель Российской Дрифт Серии - Урал Евгений Красильников.

В ГИБДД отметили положительный эффект от кампании "Начни с себя!", в которой приняли участие главы муниципальных районов, депутаты, общественные деятели. Старт дал главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.

Акцию поддержали несколько тысяч жителей региона: школьники, студенты, водители транзитного транспорта, курсанты автошкол, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.