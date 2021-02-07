Китайцы готовятся к Новому году по лунному календарю

Фото: russian.news.cn Фото: russian.news.cn

Китайские потребители уделяют больше внимания безопасности и здоровью при покупке товаров в преддверии праздника Чуньцзе - традиционного китайского Нового года по лунному календарю. Об этом сообщает ИА Синьхуа.

Газета "Чжунго цинняньбао" ("Китайская молодежь"), провела опрос, в котором приняли участие 2 тыс. 043 респондента. Исследование показало, что при приобретении новогодних товаров 62,8% опрошенных будут уделять больше внимания аспектам, связанным со здоровьем и безопасностью. Почти 80% сказали, что в этом году выберут платформы интернет-магазинов для онлайн-покупок.

Опрос также показал, что более 60% участников опроса постараются свести к минимуму тесные контакты с другими, а 36% людей проверят карантинное свидетельство и информацию об импортированных товарах.

Чуньцзе в этом году выпадает на 12 февраля. Чтобы предотвратить распространение эпидемии COVID-19, китайские власти призвали жителей страны в праздничные дни избегать дальних поездок.