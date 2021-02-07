  • 7 февраля 20217.02.2021воскресенье
  • В Тюмени -8..-10 С 10 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Китайцы готовятся к Новому году по лунному календарю

Общество, 09:33 07 февраля 2021

Фото: russian.news.cn

Китайские потребители уделяют больше внимания безопасности и здоровью при покупке товаров в преддверии праздника Чуньцзе - традиционного китайского Нового года по лунному календарю. Об этом сообщает ИА Синьхуа.

Газета "Чжунго цинняньбао" ("Китайская молодежь"), провела опрос, в котором приняли участие 2 тыс. 043 респондента. Исследование показало, что при приобретении новогодних товаров 62,8% опрошенных будут уделять больше внимания аспектам, связанным со здоровьем и безопасностью. Почти 80% сказали, что в этом году выберут платформы интернет-магазинов для онлайн-покупок.

Опрос также показал, что более 60% участников опроса постараются свести к минимуму тесные контакты с другими, а 36% людей проверят карантинное свидетельство и информацию об импортированных товарах.

Чуньцзе в этом году выпадает на 12 февраля. Чтобы предотвратить распространение эпидемии COVID-19, китайские власти призвали жителей страны в праздничные дни избегать дальних поездок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:42 07.02.2021Госавтоинспекция и активисты напоминают: дрифт на дорогах - вне закона
09:33 07.02.2021Китайцы готовятся к Новому году по лунному календарю
20:39 06.02.2021Ремонт школы в поселке Андреевский завершится к 1 сентября
20:00 06.02.2021На юге Тюменской области ожидаются метель, мокрый снег и гололед