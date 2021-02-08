8 февраля в Тюмени будет низкое атмосферное давление

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минус 23 - минус 19 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени днем 8 февраля, прогнозирует сервис Gismeteo. Отмечается снижение атмосферного давления, в понедельник оно - 735-740 мм. р. ст.

Синоптики обещают переменную облачность и небольшой снег вечером. Преимущественно юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду. Небольшие геомагнитные возмущения в течение дня.

Заход солнца в 17 часов 22 минуты. Долгота дня 9 часов 00 минут.