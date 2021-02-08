В Тюмени на мегагрант создают лабораторию биологической безопасности человека, животных и растений

| Фото: ноц.рф | Фото: ноц.рф

Новая лаборатория создана в ТюмГУ по направлению "Биологическая безопасность человека, животных и растений" на средства мегагранта правительства Тюменской области. Проект стал одним из трех в вузе, получивших финансирование в рамках государственной поддержки научных исследований, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Научную лабораторию возглавил главный научный сотрудник Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, доктор биологических наук Денис Тихоненков. В течение пяти лет он и его сотрудники будут работать в проекте "AquaBioSafe" – "Водные экосистемы и биобезопасность как основа устойчивого эколого-социального развития Западной Сибири". Они планируют изучить живые организмы в водных экосистемах Западной Сибири.

"Наши исследования напрямую связаны с проблемами биобезопасности. Существует огромное разнообразие микроорганизмов, которые неизвестны науке сегодня, но многие из которых могут являться потенциально патогенными, причем не только для человека, но и для гидробионтов", - пояснил Денис Тихоненков.

Полноценный запуск лаборатории произойдет в 2021 году. Предполагается формирование исследовательского ядра, вокруг которого будет развиваться водная экология в регионе. ТюмГУ должен стать ведущей научной организацией этого профиля не только в России, но и за рубежом.