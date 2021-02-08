  • 8 февраля 20218.02.2021понедельник
  • В Тюмени -18..-20 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Свердловчанин ответит в суде за гибель тюменского мотоциклиста

Происшествия, 17:48 08 февраля 2021

mvdmedia.ru

За гибель в ДТП мотоциклиста и травмы его несовершеннолетней пассажирки в Тюмени будут судить жителя Туринска Свердловской области, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 21 августа 2020 г. свердловчанин двигался на Opel Astra по крайней левой полосе проезжей части ул. Республики со стороны Одесской.

Нарушив требование дорожного знака, на перекрестке с Мельникайте он стал поворачивать налево. Произошло столкновение с мотоциклом Suzuki, ехавшим во встречном направлении и имевшим преимущество.

41-летний мотоциклист от полученных травм скончался на месте. Его пассажирка, которой в тот день исполнилось 15 лет, получила тяжкий вред здоровью.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ДТП , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:19 08.02.2021Мужчинам, похитившим поросят в Заводоуковске, грозит до 5 лет
17:48 08.02.2021Свердловчанин ответит в суде за гибель тюменского мотоциклиста
17:09 08.02.2021Мошенник убедил жительницу Ишима оформить кредит на 150 тысяч рублей
16:37 08.02.2021Жителя Краснодара ждет суд за распространение наркотиков в Тюмени