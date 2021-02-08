Свердловчанин ответит в суде за гибель тюменского мотоциклиста

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За гибель в ДТП мотоциклиста и травмы его несовершеннолетней пассажирки в Тюмени будут судить жителя Туринска Свердловской области, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 21 августа 2020 г. свердловчанин двигался на Opel Astra по крайней левой полосе проезжей части ул. Республики со стороны Одесской.

Нарушив требование дорожного знака, на перекрестке с Мельникайте он стал поворачивать налево. Произошло столкновение с мотоциклом Suzuki, ехавшим во встречном направлении и имевшим преимущество.

41-летний мотоциклист от полученных травм скончался на месте. Его пассажирка, которой в тот день исполнилось 15 лет, получила тяжкий вред здоровью.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд.