Жителям Тюменского района презентовали фильм "Вечная слава подвигу деревни"

ТРО партии «Единая Россия» ТРО партии «Единая Россия»

Презентация документального фильма "Вечная слава подвигу деревни" прошла в Тюменском районе. На нее были приглашены представители молодежных и ветеранских организаций, жители муниципалитета, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Зрители высоко оценили фильм, многие не могли сдержать эмоций от воспоминаний. Так, член совета ветеранов села Кулаково Ольга Денисова отметила достоверность фактов и историческую ценность фильма и поблагодарила его создателей.

Идею съемок фильма предложил депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Иван Квитка во время работ по возведению мемориала памяти тружеников села, который в год 75-летия Победы был установлен на территории аграрного университета Северного Зауралья.

ТРО партии «Единая Россия» ТРО партии «Единая Россия»

"Наши земляки внесли бесценный вклад в Великую Победу. Мы должны знать историю родного края, каждого муниципального образования, передавать из поколения в поколение память о героизме жителей нашего региона. Именно поэтому возникла идея о создании фильма "Вечная слава подвигу деревни", – отметил Иван Квитка.

ТРО партии «Единая Россия» ТРО партии «Единая Россия»

Первый зампредседателя Тюменской областной думы, секретарь регионального отделения Партии Андрей Артюхов подчеркнул, что фильм, включающий воспоминания ветеранов о военном времени и жизни в тылу, будет показан учащимся школ области в рамках проекта "Киноуроки".

"Важно, чтобы школьники видели, как их прадеды совершали подвиг, не жалея своих сил и здоровья. Необходимо также обеспечить доступ к этому уникальному фильму для всех жителей региона, так как в нем отражены уникальные страницы нашей истории", – добавил он.

ТРО партии «Единая Россия» ТРО партии «Единая Россия»

Отметим, что идею проведения тематических киноуроков, которые начнутся в Тюменской области в конце февраля, поддержал губернатор Тюменской области Александр Моор.