Самое значительное снижение младенческой смертности в России зафиксировано на Урале

департамент здравоохранения Тюменской области департамент здравоохранения Тюменской области

Самое значительное в России снижение младенческой смертности в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года зафиксировано в Уральском федеральном округе – на 26,8%, сообщает Росстат.

В четырех из шести регионов УФО отмечено снижение младенческой смертности от 27,8% до 71,4%.

В целом в России в 2020 году младенческая смертность снизилась по сравнению с 2019 годом на 12%. В 2019 году в стране умерли 7 тыс. 337 младенцев, в 2020 году – 6 тыс. 455 детей в возрасте до года.

Максимальное снижение младенческой смертности отмечено в Северо-Западный ФО – на 20,2%. Вырос данный показатель только в одном федеральном округе – Южном.