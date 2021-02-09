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Самое значительное снижение младенческой смертности в России зафиксировано на Урале

Общество, 11:58 09 февраля 2021

департамент здравоохранения Тюменской области

Самое значительное в России снижение младенческой смертности в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года зафиксировано в Уральском федеральном округе – на 26,8%, сообщает Росстат.

В четырех из шести регионов УФО отмечено снижение младенческой смертности от 27,8% до 71,4%.

В целом в России в 2020 году младенческая смертность снизилась по сравнению с 2019 годом на 12%. В 2019 году в стране умерли 7 тыс. 337 младенцев, в 2020 году – 6 тыс. 455 детей в возрасте до года.

Максимальное снижение младенческой смертности отмечено в Северо-Западный ФО – на 20,2%. Вырос данный показатель только в одном федеральном округе – Южном.

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# смертность , УФО

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