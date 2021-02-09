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В Тюменской области замерзающему дальнобойщику понадобилась помощь спасателей

Общество, 11:50 09 февраля 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области

Водитель автомобиля "КамАЗ" замерзал на трассе Тюмень - Омск. У грузовика отказала топливная система. За помощью он обратился к спасателям. Звонок поступил на пульт диспетчера 110-й пожарно-спасательной части Голышманово в 6 часов 43 минуты 9 февраля.

По информации регионального МЧС, спасатели оказывали помощь при температуре воздуха минус 29 градусов. В первую очередь они обогрели водителя в служебном автомобиле, напоили горячим чаем. С помощь тепловой пушки отогрели топливную систему грузовика, произвели зарядку аккумуляторной батареи.

ГУ МЧС России по Тюменской области ГУ МЧС России по Тюменской области ﻿

Устранив неисправность спасатели вернулись в подразделение, а водитель большегруза продолжил свой путь.

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# водитель , пункт обогрева , спасатели , трасса

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