В Тюменской области замерзающему дальнобойщику понадобилась помощь спасателей

ГУ МЧС России по Тюменской области ГУ МЧС России по Тюменской области

Водитель автомобиля "КамАЗ" замерзал на трассе Тюмень - Омск. У грузовика отказала топливная система. За помощью он обратился к спасателям. Звонок поступил на пульт диспетчера 110-й пожарно-спасательной части Голышманово в 6 часов 43 минуты 9 февраля.

По информации регионального МЧС, спасатели оказывали помощь при температуре воздуха минус 29 градусов. В первую очередь они обогрели водителя в служебном автомобиле, напоили горячим чаем. С помощь тепловой пушки отогрели топливную систему грузовика, произвели зарядку аккумуляторной батареи.

Устранив неисправность спасатели вернулись в подразделение, а водитель большегруза продолжил свой путь.