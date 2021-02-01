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Для единой карты жителя Тюменской области разработают мобильное приложение

Общество, 10:00 10 февраля 2021

asi.ru

Мобильное приложение планируют создать для единой электронной карты жителя Тюменской области. Об этом рассказал агентству "Тюменская линия" заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев.

"На первом этапе проекта мы делаем ставку на пластиковую карту. Но при этом понимаем, что многие владельцы смартфонов предпочитают использовать виртуальные образы банковских карт, соответствующие мобильные приложения. В дальнейшем мы намерены создать такое приложение и для единой карты жителя Тюменской области", - сказал заместитель губернатора.

Но даже после разработки мобильного приложения у пользователя, разумеется, будет возможность выбора между ним и пластиковой картой, добавил Владимир Сысоев.

Не у каждого тюменца есть смратфон - многие по-прежнему предпочитают кнопочные мобильные телефоны. Поэтому работа над мобильной версией единой электронной карты жителя Тюменской области начнется после массового выпуска пластиковых карт.

Напомним, в 2022 году планируется совместно с банками выпустить не менее 70 тыс. единых карт жителя Тюменской области, интегрированных в национальную платежную систему "Мир".

Евгений Бабенко

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# Владимир Сысоев , единая карта жителя , мобильное приложение

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