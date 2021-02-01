Пьяный житель Нижней Тавды поехал за добавкой на "Газели"

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Пьяного водителя "Газели" задержали сотрудники полиции в с. Нижняя Тавда. Местный житель уже имеет условную судимость за нарушение ПДД, сообщает отдел МВД по Тюменскому району.

От медицинского освидетельствования он отказался, рассказал автоинспекторами, что употреблял спиртное, а когда алкоголь закончился, сел за руль и поехал, чтобы купить еще.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.