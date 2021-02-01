Тюменцам предлагают оценить уровень безопасности банковских онлайн-услуг

Оценить надежность банков в вопросах кибербезопасности предлагает жителям Тюменской области Центральный банк РФ. Всероссийский анонимный опрос физических и юридических лиц проходит с 1 по 18 февраля.

"На фоне пандемии все больше товаров и услуг граждане приобретают дистанционно. Количество операций, совершенных жителями Тюменской области, Югры и Ямала с использованием сети Интернет, увеличилось за год в три раза, а объем – более чем в шесть раз. Не дремлют и кибермошенники, их активность резко возросла", - отметили в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области.

Информация, полученная в ходе опроса поможет регулятору повысить защищенность банковских операций. Анкету можно заполнить за пять минут. Каждый ответ – это вклад в безопасность финансов.