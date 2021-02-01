Своевременный звонок в скорую помощь спас жизнь тюменке с инсультом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские медики помогли пожилой пациентке с ишемическим инсультом. Пенсионерка своевременно обратилась за помощью, когда ей вдруг стало плохо – она не смогла поднять кружку с чаем, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

По речи женщины диспетчер скорой помощи сразу заподозрила инсульт и оперативно направила к пациентке ближайшую бригаду медиков. Женщину доставили в ОКБ №2.

Врачи отметили, что своевременное обращение позволило провести тромболитическую терапию – высокотехнологичную процедуру по медикаментозному растворению тромба. Кровоток в головном мозге удалось восстановить, женщина быстро пошла на поправку и вскоре выписалась из больницы.

"При инсульте время является определяющим фактором, так как буквально в течение каждой минуты мозговая ткань, оказавшаяся без достаточного поступления крови, погибает. Основное количество мозговой ткани может быть спасено за четыре с половиной часа в так называемое "терапевтическое окно". Если пациент поступает в более поздние сроки, то эффективность технологий, используемых при лечении инсульта, уменьшается", - предупреждает руководитель неврологической службы ОКБ №2 Михаил Журавлев.

Врачи напоминают: инсульт проще предупредить, чем лечить его последствия. Это не самостоятельное заболевание, а всегда закономерный итог ряда патологий. К факторам риска относит гипертонию, нарушения сердечного ритма, сахарный диабет, а также курение, избыточное потребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и стресс.

Симптомы инсульта: асимметричность лица и неспособность улыбнуться; внезапная слабость в конечностях с одной стороны; нарушения речи. При их проявлении - сразу вызывать скорую: со стационарного телефона по номеру 03, с мобильного - 103.