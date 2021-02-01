Песни о любви под мелодию арфы услышат тюменцы 13 февраля

| Фото: из сообщества ВКонтакте "Дуэт арфы и скрипки «Анна-Мария» || Тюмень" | Фото: из сообщества ВКонтакте "Дуэт арфы и скрипки «Анна-Мария» || Тюмень"

Мировые хиты о любви услышат тюменцы в аранжировке для арфы 13 февраля.

Романтический концерт "День всех влюбленных в музыку" объединит в своей программе песни Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Элвиса Пресли и многих других известных певцов и композиторов из разных стран и десятилетий. Исполнит их известная поклонникам фолк-группы Gilead арфистка Мария Хэлс.

Мероприятие пройдет в студии этнических барабанов "Полиритмия" по ул. Холодильной, 71а, подъезд № 12, начало в 18 часов 30 минут. Стоимость билетов - 400 рублей, количество мест ограничено. Забронировать место можно по телефону: 8-932-471-19-10 (Мария).

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Дарья Казакова