В Тюмени работу летних веранд у кафе и ресторанов закрепят юридически

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Поручение разработать юридический механизм, позволяющий размещать сезонные объекты общепита при стационарных каждый весенне-летний период, а не только в период действия ограничительных мер, дал глава Тюмени Руслан Кухарук.

Это необходимо для создания условий по обеспечению жителей города качественными и доступными услугами общественного питания, сообщает департамент потребительского рынка города. Требования к условиям размещения таких объектов должны соответствовать действующему законодательству и правилам благоустройства прилегающей территории.

Напомним, что с 28 марта по 3 августа 2020 г. на территории Тюменской области был введен запрет работы предприятий общественного питания в стационарных помещениях. Около 70% представителей этого бизнеса в Тюмени стали функционировать на вынос и доставку по заказам, то есть полностью исключили обслуживание посетителей в помещениях.

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

При этом открытые около стационарных кафе и ресторанов летние веранды пользовались среди тюменцев большой популярностью. Также потребность в дополнительных местах у жителей и гостей города увеличивается из-за активного развития инфраструктуры Тюмени, благоустройства парков и скверов.