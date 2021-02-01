Географ стал профессией

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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации утвердило профессиональный стандарт "Географ". Это финал двухлетней работы специалистов Русского географического общества.

"Введение профстандарта "Географ" — важное событие для всех специалистов, работающих в области географических исследований, - считает первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров. - Впервые за всю историю России создана траектория развития профессионалов-географов, разработанная РГО. Теперь география как область образования, наука и деятельность находится в правовом поле".

"Долгое время в области географии ситуация была неоднозначной: из вузов выпускали "географов", а профессии "географ" не существовало, - поясняет пресс-служба РГО. - И это при том, что специалисты с этими навыками требуются повсеместно".

Профстандарт — это документ, описывающий совокупность трудовых функций, знаний, умений и действий, необходимых работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности.

Долгое время в области географии ситуация была неоднозначной: из вузов выпускали "географов", а профессии "географ" не существовало. И это при том, что специалисты с этими навыками требуются повсеместно.