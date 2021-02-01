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В Тюменской области в 2020 году повреждены огнем 54 мусорных контейнера

Происшествия, 17:18 10 февраля 2021

Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

54 новых евроконтейнера были уничтожены или повреждены огнем в 2020 году, сообщает Тюменское экологическое объединение.

По информации регоператора, 18 возгораний произошло в Тюменском районе, 14 – в областном центре, 16 – в Ишиме и по одному - еще в нескольких районах области.

Тюменцам напоминают, что в баки для сбора коммунальных отходов нельзя выбрасывать тлеющую золу, угли, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также непотушенные сигареты.

"Хорошо, если пламя не перекинется на ближайшие постройки, растительность, припаркованные вблизи автомобили. Но возместить собственнику сумму ущерба придется виновнику возгорания. Стоимость одной стандартной емкости на контейнерной площадке может оцениваться от 11 до 20 тысяч рублей", – отметила первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

Она добавила, что на замену испорченного контейнера требуется время, его отсутствие может привести к беспорядку и неудобству для местных жителей.

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# контейнеры , мусор , Тюменское экологическое объединение , хулиганство

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