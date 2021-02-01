Тюменская таможня проводит акцию "Добро пожаловаться"

Уральское таможенное управление Уральское таможенное управление

Тюменская таможня проводит акцию "Добро пожаловаться" 25 февраля. Она пройдет в административном здании Тюменской таможни и на 13 постах тюменского региона.

По информации ведомства, мероприятие организовано для обеспечения охраны прав, свобод или законных прав участников внешнеэкономической деятельности и физических лиц, перемещающих товары через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Свои жалобы жители Тюменской области могут оставить по адресам: Тюмень, ул. Холодильная, 58а; Тюменский таможенный пост – ул. Республики, дом 252, строение 38; Аэропорт Рощино – Тюмень, ул. С. Ильюшина, 10; Тобольский таможенный пост – Тобольск, промзона, база МЦК.