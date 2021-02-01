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Тюменская таможня проводит акцию "Добро пожаловаться"

Общество, 08:25 16 февраля 2021

Уральское таможенное управление

Тюменская таможня проводит акцию "Добро пожаловаться" 25 февраля. Она пройдет в административном здании Тюменской таможни и на 13 постах тюменского региона.

По информации ведомства, мероприятие организовано для обеспечения охраны прав, свобод или законных прав участников внешнеэкономической деятельности и физических лиц, перемещающих товары через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Свои жалобы жители Тюменской области могут оставить по адресам: Тюмень, ул. Холодильная, 58а; Тюменский таможенный пост – ул. Республики, дом 252, строение 38; Аэропорт Рощино – Тюмень, ул. С. Ильюшина, 10; Тобольский таможенный пост – Тобольск, промзона, база МЦК.

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# акция , таможня

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