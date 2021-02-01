В Тюменской области ввели запрет на покупку алкоголя для несовершеннолетних

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Дополнительный запрет на приобретение взрослыми алкоголя для детей установили в Тюменской области. На заседании регионального парламента 11 февраля во втором окончательном чтении рассмотрели законопроект, который внес областной прокурор.

Закон "О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей в Тюменской области" дополнила статья 4.1, устанавливающая запрет на приобретение лицами, достигшими восемнадцатилетнего возраста, алкогольной продукции для несовершеннолетнего, в том числе по просьбе несовершеннолетнего, а также передачу несовершеннолетнему алкогольной продукции.

Штраф за передачу алкоголя ребенку составит от 500 до 1 тыс. рублей.

Дарья Казакова