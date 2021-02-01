  • 11 февраля 202111.02.2021четверг
  • USD73,8526
    EUR89,5684
  • В Тюмени -27..-29 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области ввели запрет на покупку алкоголя для несовершеннолетних

Политика, 12:21 11 февраля 2021

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Дополнительный запрет на приобретение взрослыми алкоголя для детей установили в Тюменской области. На заседании регионального парламента 11 февраля во втором окончательном чтении рассмотрели законопроект, который внес областной прокурор.

Закон "О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей в Тюменской области" дополнила статья 4.1, устанавливающая запрет на приобретение лицами, достигшими восемнадцатилетнего возраста, алкогольной продукции для несовершеннолетнего, в том числе по просьбе несовершеннолетнего, а также передачу несовершеннолетнему алкогольной продукции.

Штраф за передачу алкоголя ребенку составит от 500 до 1 тыс. рублей.

Дарья Казакова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# алкоголь , законотворчество , несовершеннолетние , облдума

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:43 11.02.2021Полномочия правительства Тюменской области по обеспечению пожарной безопасности расширились
12:21 11.02.2021В Тюменской области ввели запрет на покупку алкоголя для несовершеннолетних
10:02 11.02.2021Заседание областной думы началось в Тюмени
10:00 11.02.2021Степан Киричук: каждая инициатива жителей будет внимательно рассмотрена