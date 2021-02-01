Ишим признан лучшим в России муниципалитетом в сфере жилья и городской среды

| Фото: из личного архива Светланы Щукиной | Фото: из личного архива Светланы Щукиной

Ишимцам вручили диплом за победу в номинации Всероссийского конкурса на лучшее муниципальное образование России в сфере повышения качества жизни населения, сообщает администрация города.

В конкурсе приняли участие более 215 городских и муниципальных округов и районов. Победителей оценивали по созданию комфортной городской среды и условий для проживания. По итогам состязания организаторы назвали трех абсолютных победителей и лидеров восьми номинаций.

Ишим стал лучшим в номинации "За высокое качество управления в сфере жилья и городской среды", Тюменский район отметили за высокое качество управления в сфере развития экономики.

| Фото: из личного архива Светланы Щукиной | Фото: из личного архива Светланы Щукиной

Организатором конкурса выступил издательский дом "Бюджет" совместно с сообществом финансистов России при поддержке Совета Федерации РФ.