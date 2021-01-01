Тюменский район - победитель всероссийского конкурса

| Фото: atmr.ru | Фото: atmr.ru

Тюменский район вошел в число победителей всероссийского конкурса на лучшее муниципальное образование России в сфере повышения качества жизни населения.

Муниципалитет одержал победу в номинации "За высокое качество управления в сфере развития экономики" по и поделил лидирующую позицию с Салаватом Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба администрации района.

Лучшим Тюменский район признан на основе таких показателей, как относительно низкий уровень бедности населения, низкий уровень числа безработных по отношению к числу экономически активного населения района, высокий уровень среднемесячной заработной платы и высокая концентрация прибыльных предприятий на территории района.

Во всероссийском конкурсе в конкурсе приняло участие порядка ста муниципальных образований. Цель конкурса, организованного журналом "Бюджет", — определение лучших муниципальных образований страны и стимулирование местных властей к повышению уровня жизни граждан и созданию комфортных условий для их проживания.