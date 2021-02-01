В Тюмени машина протаранила остановку, пострадали три человека

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Три человека, по предварительным данным, пострадали в аварии на ул. Республики в Тюмени 11 февраля. Неподалеку от дома №291 водитель автомобиля Chevrolet Lacetti въехал в остановочный комплекс.

"По предварительным данным, 23-летний водитель, чтобы не въехать в стоящие на красный сигнал светофора автомобили, выехал на встречную полосу. Затем машину занесло в сторону остановки, где стояли люди. Пока сообщается о трёх пострадавших, двух мужчинах и женщине", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На месте работают сотрудники скорой помощи и инспекторы ДПС. По предварительным данным, водитель трезв.

Инна Пахомова