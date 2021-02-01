Морозы в Тюменской области начнут отступать 13 февраля

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Морозы, которые держатся в Тюменской области на этой неделе, ослабеют 13 февраля, сообщила начальник ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Наталия Криворучко.

По ее словам, 12 февраля ночью в Тюменской -27…-32°, местами до -37°. В Ханты-Мансийском автономном округе будет -35…-40°, местами -28…-33°, в Ямало-Ненецком -34…-39°, местами до -45°.

"Тринадцатого февраля мороз начнет отступать, температура воздуха повысится. И только в районах крайнего севера, в Ямало-Ненецком АО, морозная погода сохранится", - сказала она.

На юге Тюменской области минимальная температура воздуха -37,2° наблюдалась в Тобольске. В Ишиме было -34,8°, в Тюмени -32,2°.