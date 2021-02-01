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Александр Логинов поборется за медали спринта на чемпионате мира по биатлону

Спорт, 12:26 12 февраля 2021

СБР | Фото: СБР

Тюменский биатлонист Александр Логинов выйдет на старт спринтерской гонки на чемпионате мира в словенской Поклюке 12 февраля, сообщает Союз биатлонистов России.

Логинов получил 12 стартовый номер. Также в составе российской команды за медали будут бороться Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Карим Халили.

Спринтерская гонка начнется в 18 часов 30 минут по тюменскому времени. Трансляция - на телеканале Матч ТВ.

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# Александр Логинов , чемпионат мира по биатлону

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