Александр Логинов поборется за медали спринта на чемпионате мира по биатлону

| Фото: СБР | Фото: СБР

Тюменский биатлонист Александр Логинов выйдет на старт спринтерской гонки на чемпионате мира в словенской Поклюке 12 февраля, сообщает Союз биатлонистов России.

Логинов получил 12 стартовый номер. Также в составе российской команды за медали будут бороться Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Карим Халили.

Спринтерская гонка начнется в 18 часов 30 минут по тюменскому времени. Трансляция - на телеканале Матч ТВ.