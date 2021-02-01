Александр Моор посетил предприятие концерна "ВКО Алмаз-Антей"

| Фото: Instagram Александра Моора | Фото: Instagram Александра Моора

Делегация Тюменской области во главе с губернатором Александром Моором посетила "Нижегородский завод 70-летия Победы" концерна "ВКО Алмаз-Антей".

Здесь производят зенитные ракетные комплексы и системы, а также радиолокационные средства различного назначения. В рамках диверсификации оборонного производства этот завод стал площадкой для серийного выпуска оборудования для подводной добычи углеводородов, продукции для топливно-энергетического комплекса.

Instagram Александра Моора Instagram Александра Моора

Александр Моор ознакомился с презентацией высокотехнологичных разработок концерна "ВКО Алмаз-Антей", предназначенных для нефтегазовой отрасли.

Напомним, 12 февраля губернатор Тюменской области находится с рабочим визитом в Нижнем Новгороде. Предполагается, что Александр Моор выступит с докладом о тюменском нефтепромышленном кластере и позитивном опыте региона в организации сотрудничества между крупными нефтегазовыми компаниями, промышленными предприятиями и научно-исследовательскими организациями.

"Приму участие в совещании, на котором расскажу о создании Тюменского нефтепромышленного кластера. Поясню, почему считаю важным этот опыт работы: в кластер входит уже 45 участников, планируем увеличить их количество до 100. А это обязательно увеличит инвестиционную привлекательность региона, значит увеличит наш бюджет", - написал Александр Моор в своем Instagram.

Instagram Александра Моора Instagram Александра Моора

Евгений Бабенко