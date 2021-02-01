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Приложения "Здоровье", "Дом" и "Авто" для получения госуслуг запустят в России

Общество, 09:01 13 февраля 2021

Мегафон | Фото: Мегафон

Тематические мобильные приложения "Здоровье", "Дом" и "Авто" для предоставления госуслуг появятся в России, сообщает Центр управления регионом Тюменской области.

"Сегодня различные услуги можно получить с помощью мобильного приложения госуслуг — это понятный и современный процесс. Сейчас перед запуском идет тестирование ряда тематических приложений для решения самых востребованных у пользователей вопросов", - рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Приложение "Здоровье" опробуют в трех регионах страны. Приложение "Дом" тестируют в пилотных домах Московской области. В приложении граждане смогут участвовать в домовых голосованиях, задавать вопросы управляющей компании в чате и подать жалобу на качество выполняемых работ.

Приложение "Авто" будет доступно в августе 2021 года. В нем пользователи смогут оформить европротокол онлайн, загрузить в электронном виде документы на автомобиль, а также использовать другие необходимые функции.

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# госуслуги , приложения

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