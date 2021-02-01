Нижегородская область успешно внедряет тюменские практики по привлечению инвестиций

| Фото: Оперативный штаб Тюменской области | Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Нижегородская область использует ряд практик по привлечению инвестиций, которые применялись в Тюменской области. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин во время встречи с тюменским губернатором Александром Моором.

Главы регионов обсудили направления возможного сотрудничества. В ближайшее время будет разработана дорожная карта и подписано соответствующее соглашение.

"Потенциал промышленности Нижегородской области колоссальный. Научная база оборонно-промышленного комплекса также уникальна. Уверен, что мы сможем совместно решить вопросы импортозамещения и производить продукцию, которая будет востребована нефтегазовой отраслью и ТЭК", – подчеркнул Александр Моор.

Напомним, что губернатор Тюменской области с рабочим визитом находится в Нижнем Новгороде. Здесь состоялось совещание по вопросам использования научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса для нефтегазовой отрасли "ОПК-ТЭК 2021".