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664 участника собрал конкурс "Лучший кинопедагог"

Общество, 17:32 13 февраля 2021

"Ноль Плюс | онлайн-кинотеатр и кинофестиваль" ВКонтакте | Фото: "Ноль Плюс | онлайн-кинотеатр и кинофестиваль" ВКонтакте

664 заявки получили организаторы IV открытого конкурса "Лучший кинопедагог". Разработки участников оценивает жюри. Победители станут известны 25 февраля, сообщает международный кинофестиваль "Ноль плюс".

Свое мастерство демонстрируют преподаватели школ, сотрудники детских садов, работники учреждений культуры, представители общественных организаций, ведущие киноклубов, родители. Лучшие методические разработки опубликуют, авторы получат призы.

Конкурс направлен на выявление и распространение лучшего российского опыта по внедрению основ кинопедагогики в учреждениях образования, культуры и социальной сферы.

Награждение победителей состоится в марте в Тюмени и других регионах.

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# кино , кинофестиваль Ноль плюс

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