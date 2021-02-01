Прокурор Тюменской области контролирует расследование пожара в Исетском, в котором погиб ребенок

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по факту пожара в с. Исетское ночью 12 февраля, в котором погиб ребенок, сообщает прокуратура региона.

Пожар произошел в частном доме с газовым отоплением. Погибла трехлетняя девочка, ее братья восьми и десяти лет спаслись. Мать в тяжелом состоянии находится в больнице. Отец детей в это время был на работе. Причина пожара устанавливается.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также о противопожарной безопасности, обратив особое внимание на соблюдение правил при эксплуатации газового оборудования и бытовой техники. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Прокурор региона взял на контроль его расследование.