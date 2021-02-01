Гаражная распродажа книг открылась в тюменской "Конторе пароходства"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Книги для детей и взрослых со скидкой 50-70% могут приобрести тюменцы на гаражной распродаже издательства "Миф", которая открылась в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 13 февраля.

"Сегодня представляем издания для детей и взрослых, книги по личному развитию. В своем роде они уникальны, это последние книги из тиражей. Есть издания 2012-2013 года, которых нет на сайте издательства и в магазинах. Можно сказать, определенного вида раритет", – поделилась руководитель регионального направления издательства "Миф" Вероника Кузнецова.

Жители областной столицы приходят за разными книгами. Тюменка Алена узнала о событии из социальных сетей. "Я пришла за развивающими тетрадками Kumon, которые у нас закончились. Здесь они дешевле, чем в интернет-магазинах", – сказала посетительница распродажи.

Покупательница Анна остановила свой выбор на книгах об эмоциональном интеллекте, питании и политике. "Я пришла за определенными книгами, давно хотела прочитать "Эмоциональный интеллект" Дэниела Гоулмана и работу Дэвид Перлмуттер "Еда и мозг" о том, как пища влияет на мышление. Мне кажется это нужно знать, чтобы жить эффективно. Также я взяла "Размышления о политике". Сейчас столько всего происходит в мире и ты не знаешь, как на это реагировать, потому что тебе не хватает какого-то бэкграунда для понимания определенных процессов. А книга про выгорание может помочь успокоиться в стрессовой обстановке", – добавила она.

Гаражная распродажа издательства "Миф" проводится в Тюмени впервые. 13 февраля ярмарка проработает в "Конторе пароходства" до вечера. Приобрести литературу тюменцы смогут здесь и 14 февраля с 11 до 20 часов. Запланированы мастер-классы для детей "Весна на подоконнике" – с 11 часов 30 минут и с 13 часов. Регистрация на занятия будет проводиться на месте.

Инна Пахомова