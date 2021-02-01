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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Следком изучит столетнее захоронение на стройплощадке в центре Тюмени

Происшествия, 12:10 14 февраля 2021

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Скелетированным останкам, которые были обнаружены на строительной площадке в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Профсоюзная в Тюмени, более ста лет.

Об этом корреспонденту старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Олеся Евсеева.

"Кости достаточно старые. Им более ста лет. Проводится доследственная проверка", — добавила она.

Напомним, останки были найдены 12 февраля. По данным ряда СМИ, они принадлежат трем-пятерым людям.

Инна Пахомова

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# проверка , следователи

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