Следком изучит столетнее захоронение на стройплощадке в центре Тюмени

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Скелетированным останкам, которые были обнаружены на строительной площадке в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Профсоюзная в Тюмени, более ста лет.

Об этом корреспонденту старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Олеся Евсеева.

"Кости достаточно старые. Им более ста лет. Проводится доследственная проверка", — добавила она.

Напомним, останки были найдены 12 февраля. По данным ряда СМИ, они принадлежат трем-пятерым людям.

Инна Пахомова