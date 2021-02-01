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Популярные стихи и проза о любви прозвучали в тюменском музее

Общество, 18:31 14 февраля 2021

Музейный комплекс имени И.Я.Словцова | Фото: Музейный комплекс имени И.Я.Словцова

Стихи и проза о любви прозвучали в Тюменском музейном комплексе имени И.Я. Словцова на поэтическом вечере "О любви и не только…". Проект, приуроченный ко Дню святого Валентина, был организован совместно с молодежным театром "Май".

Как рассказал специалист музейного комплекса им. И.Я. Словцова Иван Крутько, поговорить о любви и услышать любимые произведения известных авторов пришли более 70 жителей Тюмени.

"Сначала мы планировали не более сорока зрителей, но мероприятие вызвало ажиотаж, зарегистрировалось много желающих, поэтому мы сменили локацию и пригласили всех. Приходили в основном влюбленные парочки", - рассказал он.

Артисты молодежного театра прочитали стихи Роберта Рождественского "Приходить к тебе, чтоб снова", "Все начинается с любви" и другие. Услышали зрители и отрывок из поэмы Владимира Маяковского "До твоего прихода", стихи Веры Полозковой и многие другие.

Музейный комплекс имени И.Я.Словцова | Фото: Музейный комплекс имени И.Я.Словцова

Любовь Голышева

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# артисты , День святого Валентина , Музейный комплекс им , Словцова , театр

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