Популярные стихи и проза о любви прозвучали в тюменском музее

| Фото: Музейный комплекс имени И.Я.Словцова | Фото: Музейный комплекс имени И.Я.Словцова

Стихи и проза о любви прозвучали в Тюменском музейном комплексе имени И.Я. Словцова на поэтическом вечере "О любви и не только…". Проект, приуроченный ко Дню святого Валентина, был организован совместно с молодежным театром "Май".

Как рассказал специалист музейного комплекса им. И.Я. Словцова Иван Крутько, поговорить о любви и услышать любимые произведения известных авторов пришли более 70 жителей Тюмени.

"Сначала мы планировали не более сорока зрителей, но мероприятие вызвало ажиотаж, зарегистрировалось много желающих, поэтому мы сменили локацию и пригласили всех. Приходили в основном влюбленные парочки", - рассказал он.

Артисты молодежного театра прочитали стихи Роберта Рождественского "Приходить к тебе, чтоб снова", "Все начинается с любви" и другие. Услышали зрители и отрывок из поэмы Владимира Маяковского "До твоего прихода", стихи Веры Полозковой и многие другие.

| Фото: Музейный комплекс имени И.Я.Словцова | Фото: Музейный комплекс имени И.Я.Словцова

Любовь Голышева