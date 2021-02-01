В Тюмени запустили сердечную почту в День влюбленных

Региональный центр «Семья» Региональный центр «Семья»

Валентинки со словами признательности и поддержки создают праздничное настроение воспитанникам и сотрудникам регионального центра "Семья" в День влюбленных в Тюмени.

Каждый год в этот день центр проводит акцию "Дарите книги с любовью". Все желающие могут принести книги, которые потом передают подопечным центра, многодетным семьям. В этом году решили добавить к книгам открытки-валентинки - символ признательности и душевного тепла. Так родилась новая акция - "Оранжевые сердца".

"Уже в первый день мы получили много позитивных откликов, всем нравится дарить и получать валентинки. Кто приносит одежду или книги в "Лавку добра", передают открытки тем, кто этими вещами будет пользоваться. Они, в свою очередь, благодарят валентинками дарителей. Также активно включились воспитанники центра, воспитатели - получилась такая "сердечная почта". Думаю, теперь она станет традицией", - рассказала ведущий специалист центра "Семья" Ирина Кустова.

Акция будет продолжаться всю неделю. Ящики для сбора открыток стоят в отделении центра на ул. Ермака, 1а и в "Лавке добра" на ул. Амурской, 150. В них принимают не только готовые открытки, но и рисунки или просто записки с добрыми пожеланиями.

Евгения Шевцова