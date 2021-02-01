Пассажирка иномарки погибла при столкновении с "КамАЗом" в Тюменском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

26-летняя пассажирка автомобиля Toyota Vitz разбилась насмерть в ДТП на 16 км автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский 13 февраля. Авария произошла в 21 час 10 минут.

"Водитель автомобиля Toyota Vitz, выезжая со второстепенной дороги, разворачиваясь в нарушение требований знака, не пропустила "КамАЗ". Произошло столкновение", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В аварии погибла пассажирка 26-летняя иномарки, которая находилась на переднем сидении. А 24-летняя автомобилистка получила различные травмы. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Инна Пахомова