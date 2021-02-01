Губернатор Тюменской области Александр Моор пожелал тюменцам сильной любви и крепких отношений

Фото из личного аккаунта Александра Моора во ВКонтакте Фото из личного аккаунта Александра Моора во ВКонтакте

Взаимоуважение и поддержка - главные секреты семейного счастья. Губернатор Тюменской области Александр Моор в своих официальных аккаунтах во ВКонтакте, Одноклассники и Instagram разместил историю любви наших земляков.

"В чем секрет семейного счастья? Ответ на этот вопрос для себя точно знают Людмила Александровна и Владимир Егорович Вальковские. Прожив вместе 61 год, они говорят, что самое важное - уважать друг друга, уметь договариваться и подставить плечо, когда это нужно. Как женатый человек я полностью согласен. Они встретились в далеком 1959 году на танцах в Червишево, где жила Людмила. Владимир родом из соседнего Онохино, в то время недавно вернулся из армии. Оба хорошо танцевали и сразу понравились друг другу. Через год, в морозный январский день, сыграли свадьбу. Желаю всем, кто сегодня рядом с любимым человеком, пронести счастливые отношения через десятилетия, а тем, кто еще не встретил вторую половину, обязательно найти свою любовь", - написал он.