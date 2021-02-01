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В Тюмени молодой человек и женщина разбились насмерть, выпав из окон многоэтажек

Происшествия, 10:55 15 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

41-летняя тюменка и 22-летний молодой человек и разбились насмерть, выпав из окон многоэтажных домов в Тюмени 14 и 15 февраля.

Сообщение о происшествии на ул. Пермякова в Тюмени поступило в полицию в один час 27 минут 15 февраля. 22-летний молодой человек без признаков жизни был обнаружен около дома №55. "По предварительной версии, смерть наступила в результате падения из окна квартиры в многоэтажке", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь городского управления МВД России Мария Новопашина.

Ранее, 14 февраля, в 8 часов 17 минут у дома №13 по ул. Федюнинского был обнаружен труп 41-летней тюменки. По данным полиции, смерть наступила в результате падения из окна восьмого этажа.

Обстоятельства и причины трагедии установят сотрудники Следственного комитета РФ.

Инна Пахомова

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# падение с высоты , полиция , УМВД России по Тюменской области

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