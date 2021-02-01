Льготные кредиты на строительство отелей доступны тюменским предпринимателям

| Фото: www.eurasiahotel.ru | Фото: www.eurasiahotel.ru

Программа выдачи льготных кредитов на строительство отелей стартует в России. Финансирование доступно по ставке от 3 до 5% годовых. Правила предоставления таких займов утвердил Михаил Мишустин, сообщает правительство России.

Срок действия кредитного договора – до 15 лет включительно. Льготный заем могут получить организации, у которых нет задолженности по зарплатам перед работниками и просроченных налоговых платежей. Потенциальный заемщик также не может проходить процедуру ликвидации или банкротства.

Полученные средства можно направить на строительство или реконструкцию зданий для размещения гостиниц площадью не менее 5 тыс. кв. м или с фондом от 120 номеров. Также разрешается инвестировать в отели, расположенные в многофункциональных (офисных или торгово-развлекательных) комплексах, если их фонд превышает 150 номеров.

Подписанное Михаилом Мишустиным постановление привлечет в отрасль новых инвесторов, простимулирует создание качественной инфраструктуры, что в свою очередь повысит привлекательность внутреннего и въездного туризма.