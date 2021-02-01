  • 15 февраля 202115.02.2021понедельник
  • USD73,9378
    EUR89,6052
  • В Тюмени -13..-15 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Ишиме мужчина увез мусорный бак с площадки домой на саночках

Происшествия, 16:17 15 февраля 2021

Тюменское экологическое объединение во ВКонтакте | Фото: Тюменское экологическое объединение во ВКонтакте

Ишимская полиция задержала подозреваемого в краже мусорного бака. Ему грозит заключение до двух лет, сообщает пресс-служба межмуниципального отдела МВД России "Ишимский".

В дежурную часть обратилась одна из городских управляющих компаний о краже металлического контейнера под мусор стоимостью около 3 тыс. рублей.

Участковый задержал 50-летнего ранее судимого злоумышленника, который пояснил, что перетащил контейнер на санках к себе домой, чтобы использовать в хозяйстве. Мусорный бак изъяли и вернули владельцам.

Дознаватели возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого и взяли с него подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ишим , контейнеры , кража , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:40 15.02.2021Сигнализация спугнула грабителя в Тобольске
17:24 15.02.2021Житель Ялуторовска сделал покупки на чужие деньги
16:17 15.02.2021В Ишиме мужчина увез мусорный бак с площадки домой на саночках
14:58 15.02.2021В Тюмени на улице Пирогова женщина провалилась в колодец