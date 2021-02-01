В Ишиме мужчина увез мусорный бак с площадки домой на саночках

| Фото: Тюменское экологическое объединение во ВКонтакте | Фото: Тюменское экологическое объединение во ВКонтакте

Ишимская полиция задержала подозреваемого в краже мусорного бака. Ему грозит заключение до двух лет, сообщает пресс-служба межмуниципального отдела МВД России "Ишимский".

В дежурную часть обратилась одна из городских управляющих компаний о краже металлического контейнера под мусор стоимостью около 3 тыс. рублей.

Участковый задержал 50-летнего ранее судимого злоумышленника, который пояснил, что перетащил контейнер на санках к себе домой, чтобы использовать в хозяйстве. Мусорный бак изъяли и вернули владельцам.

Дознаватели возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого и взяли с него подписку о невыезде и надлежащем поведении.