Александр Моор рассказал, как нацпроект "Жилье и городская среда" меняет Тюменскую область

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в Тюменской области рассказал губернатор Александр Моор в прямом эфире с руководителем департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарьей Кислицыной. Эфир проходит в личном аккаунте главы региона в Instagram.

Он подчеркнул, что мероприятия, запланированные в этом нацпроекте, касаются каждого жителя. В нем есть два важных направления - это строительство комфортных домов и расселение аварийных. Тюменская область - одна из немногих территорий, которая на протяжении нескольких лет регулярно строит больше 1 кв. метра на человека. В 2020 году в регионе построили более 1,5 млн кв. метров жилья, что на 7% выше установленного на федеральном уровне норматива.

Что касается сноса и расселения аварийных домов, здесь область одной из первых в стране выполнила предыдущую программу и сейчас занимается ликвидацией ветхого жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. По состоянию на 1 февраля Тюменская область уже перевыполняет план 2021 года. До 2023 года переселиться в комфортные условия должны чуть больше 9 тыс. человек, уже смогли это сделать более 3,5 тыс.

"Мы осознанно движемся по этой программе быстрее, потому что жить в таких условиях недостойно для наших граждан, все свободные ресурсы концентрируем на этом направлении", - подчеркнул Александр Моор.

Комментируя важность проектов по созданию комфортной городской среды, губернатор подчеркнул, что они у большинства людей вызывают позитив. "Объективно многие наши города в предыдущие годы были обделены вниманием с точки зрения развития комфортных городских пространств, а сегодня изменения все видят и участвуют в них. За два прошлых года в Тюменской области в рамках нацпроекта отремонтировали 38 дворов и семь общественных пространств, но в рамках наших региональных программ сделано гораздо больше", - сообщил глава региона.

Он напомнил, что два из семи общественных пространств получили вторую жизнь благодаря победе в конкурсе от Минстроя, направленного на благоустройство в малых городах и исторических поселениях. Александр Моор поблагодарил Министерство строительства и ЖКХ РФ за эту инициативу и отметил, что конкуренция проектов с каждым годом растет. " В конкурсе все понятно и прозрачно, и с учетом того, в нем можно получить поддержку до 70 миллионов на один проект, для малых городов это очень большие деньги", - уверен губернатор Тюменской области.

Дарья Казакова