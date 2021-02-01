Александр Моор поблагодарил урбаниста Варламова за продвижение Тюмени

| Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

Об отношении к критике благоустройства Тюмени от блогера-урбаниста Ильи Варламова рассказал губернатор Александр Моор в прямом эфире с руководителем департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарьей Кислицыной.

Глава региона отметил, что Илья Варламов очень много пишет о Тюмени и комментирует ее изменения. Он поблагодарил блогера за такую популяризацию и продвижение города на федеральном уровне. На те или иные проекты всегда есть несколько точек зрения, это нормально, но важна не просто критика, а наличие конструктивных предложений, как сделать лучше, подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что сфера строительства развивается динамично и зачастую объекты, реализованные 5-10 лет назад, с новой точки зрения могут казаться устаревшими.

"Мы спокойно относимся к критике и очень важно, чтобы как можно больше людей высказывались. Если есть разумные предложения - мы их совершенно точно учитываем. По набережной Туры, к примеру, нас критиковали за то, что сделан только один, правый берег. Мы уже перешли на левый берег, почти километр набережной в этом году завершим, а до этого занимались формированием земельного участка, чтобы сделать левую сторону симметричной правой. Проект недешевый, будем двигаться поэтапно и постепенно, но мы его реализуем и наша река с двух сторон будет красивой, функциональной и удобной для горожан и гостей города", - заверил Александр Моор.

Дарья Казакова