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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы могут пройти тестирование на ВИЧ и получить подарок

Общество, 18:45 16 февраля 2021

со страницы областной инфекционной больницы в Instagram | Фото: со страницы областной инфекционной больницы в Instagram

Сдать тест на ВИЧ-инфекцию и получить подарок могут жители Тюмени 17 февраля. С 13 до 16 часов пункт мобильного тестирования будет работать у ТРЦ "Сити Молл", сообщает областной центр профилактики и борьбы со СПИД.

Тестирование на ВИЧ-инфекцию проводится бесплатно и анонимно. Никаких справок и направлений для этого не нужно. Результат будет готов через пять минут.

Кроме того, у горожан есть шанс получить брендированный подарок от Центра СПИД. Для этого нужно сделать репост поста из официальной группы областного центра борьбы со СПИД во ВКонтакте к себе в сторис, отметить организаторов и показать скрин своей страницы специалисту, который будет проводить тестирование.

24 февраля пункт мобильного тестирования на ВИЧ будет также работать у ТРЦ "Кристалл" в Тюмени.

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# ВИЧ , Центр профилактики и борьбы со СПИДом

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