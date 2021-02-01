Тюменцы могут пройти тестирование на ВИЧ и получить подарок

| Фото: со страницы областной инфекционной больницы в Instagram | Фото: со страницы областной инфекционной больницы в Instagram

Сдать тест на ВИЧ-инфекцию и получить подарок могут жители Тюмени 17 февраля. С 13 до 16 часов пункт мобильного тестирования будет работать у ТРЦ "Сити Молл", сообщает областной центр профилактики и борьбы со СПИД.

Тестирование на ВИЧ-инфекцию проводится бесплатно и анонимно. Никаких справок и направлений для этого не нужно. Результат будет готов через пять минут.

Кроме того, у горожан есть шанс получить брендированный подарок от Центра СПИД. Для этого нужно сделать репост поста из официальной группы областного центра борьбы со СПИД во ВКонтакте к себе в сторис, отметить организаторов и показать скрин своей страницы специалисту, который будет проводить тестирование.

24 февраля пункт мобильного тестирования на ВИЧ будет также работать у ТРЦ "Кристалл" в Тюмени.