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Тюменские преподаватели спорят за награды спартакиады вузов 

Спорт, 11:42 17 февраля 2021

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Два комплекта наград разыграли участники спартакиады среди команд высших учебных заведений Тюмени, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

В стрельбе из пневматической винтовки самыми меткими оказались представители ТюмГУ, вторыми - педагоги Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России, замкнули тройку лидеров преподаватели Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.

В соревнованиях по шахматам победу праздновали представители Тюменского медицинского университета, на второй ступени пьедестала почета оказались сотрудники ТюмГУ, а на третьей – педагоги ГАУ Северного Зауралья.

Следующим видом спартакиады станут соревнования по волейболу на базе ТюмГУ (ул. Пржевальского, 37). Игры продлятся до 19 февраля.

Также в феврале участники продемонстрируют свой профессионализм в состязаниях по дартсу и выполнят нормативы ГТО. В марте пройдут плавание, настольный теннис, лыжные гонки и мини-футбол.

Студенты присоединятся к спартакиаде позднее.

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# спартакиада вузов

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