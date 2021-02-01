Ученые представили карту заселения Тюменской области с начала ХVII века

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Ученые ТюмГУ создали карту динамики развития культурно-исторических процессов старожильческих поселений Тюменской области с первой четверти ХVII – до второй половины ХIХ века, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Сотрудники университета использовали материалы археологических исследований мест оседания древнего населения в междуречье рек Тура, Тавда, Пышма и Исеть, дозорных книг 1623 года, подворных описей по Тюменскому уезду 1766 года и другие документы.

Создана персональная база данных, которая включает общие и тематические категории. На карту уже нанесено 293 поселения, которые существовали в Тюменском уезде на 1907 год. Выделены ареалы промысловой и ремесленной деятельности русских и татар.