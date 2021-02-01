Тоболяк угнал автомобиль, чтобы покататься по городу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в угоне отечественного автомобиля, задержали в Тобольске, сообщает МО МВД России "Тобольский".

В дежурную часть поступило сообщение об угоне в 15 микрорайоне автомобиля ВАЗ – 2106. Потерпевший завел авто для прогрева и поднялся обратно в квартиру. Когда он вернулся, машины уже не было.

Полицейские задержали 34-летнего подозреваемого. Он возвращался домой и обратил внимание на оставленный без присмотра автомобиль. Воспользовавшись моментом, он решил прокатиться по городу. После чего бросил машину во дворах.

Задержанный свою вину признал. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишения свободы на срок до пяти лет.