  • 17 февраля 202117.02.2021среда
  • USD73,2895
    EUR88,9441
  • В Тюмени -20..-22 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

900 новых контейнеров для мусора устанавливают в районах Тюменской области

Общество, 18:39 17 февраля 2021

Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Почти 900 новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов отправило в муниципалитеты Тюменской области Тюменское экологическое объединение.

Контейнеры установили в Аромашевском, Ишимском, Сладковском и Сорокинском районах, в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Больше всего емкостей появится в Викуловском районе, где начали расстановку 300 евроконтейнеров. Их размещают по мере готовности площадок.

Обновление и планомерное пополнение контейнерного парка региона – важный этап реформы обращения с ТКО.

"Как и потребители, мы заинтересованы в том, чтобы оборудование на площадках было современным, удобным и исправно работало, а количество емкостей соответствовало объему образования ТКО. Надеемся, что и граждане в свою очередь будут аккуратны", – сказала первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

Контейнеры вправе приобретать все собственники земельных участков, на которых размещено место для сбора ТКО. Обычно это муниципальные органы власти, юридические лица и управляющие компании. Иногда их предоставляет компания, транспортирующая коммунальные отходы, а также сам регоператор, если имеется такая возможность. Специалисты компании напоминают, что если баков на площадке недостаточно, об этом необходимо сообщить в обслуживающую организацию или администрацию населенного пункта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мусор , Тюменское экологическое объединение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:19 17.02.2021Фотогалерея: В Тюмени отметили День студотрядов
19:13 17.02.2021Тюменские волонтеры 55+ сшили 500 масок для одиноких пенсионеров
18:45 17.02.2021Режиссер Эмир Кустурица привился от коронавируса российской вакциной
18:39 17.02.2021900 новых контейнеров для мусора устанавливают в районах Тюменской области