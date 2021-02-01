900 новых контейнеров для мусора устанавливают в районах Тюменской области

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Почти 900 новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов отправило в муниципалитеты Тюменской области Тюменское экологическое объединение.

Контейнеры установили в Аромашевском, Ишимском, Сладковском и Сорокинском районах, в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Больше всего емкостей появится в Викуловском районе, где начали расстановку 300 евроконтейнеров. Их размещают по мере готовности площадок.

Обновление и планомерное пополнение контейнерного парка региона – важный этап реформы обращения с ТКО.

"Как и потребители, мы заинтересованы в том, чтобы оборудование на площадках было современным, удобным и исправно работало, а количество емкостей соответствовало объему образования ТКО. Надеемся, что и граждане в свою очередь будут аккуратны", – сказала первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

Контейнеры вправе приобретать все собственники земельных участков, на которых размещено место для сбора ТКО. Обычно это муниципальные органы власти, юридические лица и управляющие компании. Иногда их предоставляет компания, транспортирующая коммунальные отходы, а также сам регоператор, если имеется такая возможность. Специалисты компании напоминают, что если баков на площадке недостаточно, об этом необходимо сообщить в обслуживающую организацию или администрацию населенного пункта.